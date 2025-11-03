Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in Ulm ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 11.15 Uhr und Sonntag, 13.00 auf dem Ulmer Eselsberg. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür an einem Wohnhaus im Burgunderweg auf. Im Innern durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Ob die Einbrecher Beute machten, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei Ulm sich unter Tel. 0731/188-3812 zu melden.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

