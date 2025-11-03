Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Dachstuhl brennt

Am frühen Montagmorgen rückten Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand in Eislingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr wurde in der Scheerstraße an einem leerstehenden Haus ein Brand gemeldet. Schnell hatte sich das Feuer ausgebreitet und der Dachstuhl stand in Vollbrand. In dem Gebäude befanden sich keine Personen. Vorsorglich wurde ein angrenzendes Haus, in dem sich Personen befanden, evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Eislingen brachte den Brand unter Kontrolle. Das Feuer war gegen 3.15 Uhr gelöscht. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Da die Brandursache bislang noch unklar ist, kann auch eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen sollen wohl am Abend Jugendliche in der Nähe des Gebäudes beobachtet haben. Konkrete Hinweise, ob diese den Brand zu verantworten haben, liegen allerdings nicht vor. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

++++2117719 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

