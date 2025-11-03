Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck/A8 - Unfall durch Aquaplaning

In der Nacht auf Sonntag verlor ein Autofahrer auf der A8 bei Kirchheim die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Um 2 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim (Teck)West und Wendlingen, bei km 177, herrschte Aquaplaning. Da er wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, verlor der junge Fahrer die Kontrolle und geriet ins Schleudern. Dann kollidierte er mit den rechten Leitplanken, schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte auch gegen die linken Leitplanken. Anschließend kam er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der BMW-Fahrer erlitt ebenso wie sein 16-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in Kliniken. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchheim waren mit im Einsatz zur Sicherung und Räumung der Unfallstelle. Ein Abschlepper bargen das total beschädigte Auto. Den Schaden an den Pkw schätzt die Verkehrspolizei Mühlhausen auf 15.000 Euro, der an den Schutzplanken muss noch ermittelt werden. Gegen 3.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die A8 wieder frei befahrbar.

