POL-UL: (BC) Riedlingen - Verpuffung in Wohnhaus

Schwere Verletzungen erlitt ein 65-Jähriger am Sonntag bei Riedlingen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Spezialklinik.

Um 7.45 Uhr wurde ein Brand in einem Gebäude im Ortsteil Daugendorf gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten aus. Dort angekommen stellten sie fest, dass es zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen war. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte der Bewohner in einer im Erdgeschoß befindlichen Werkstatt Arbeiten durchgeführt. Dabei soll es wohl zu einer Verpuffung mit einem anschließendem Brand gekommen sein. Der 65-Jährige und die Ehefrau konnten sich noch selbst aus dem Wohngebäude retten. Die Werkstatt stand allerdings in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohnräume verhindern. Der 65-Jährige zog sich schwere Brandverletzungen zu. Die Ehefrau hatte Glück und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Auch zwei Hunde konnten durch die Feuerwehr aus dem verrauchten Haus gerettet werden. Der Rettungshubschrauber flog den Senior in eine Spezialklinik. Warum dort ein Brand ausgebrochen war, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Eine genaue Schadenssumme lässt sich derzeit nicht beziffern. Die dürfte sich aber im Bereich von mehreren zehntausend Euro bewegen. Die Feuerwehr Riedlingen war mit allen dazugehörigen Abteilungen und insgesamt 86 Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte den Brand. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten.

