Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zu schnell in der Kurve

Am Sonntag verursachte ein Fahranfänger in Göppingen einen Unfall mit Verletzten.

Gegen 21.45 war ein 18-Jähriger mit seinem Toyota in der Ulmer Straße unterwegs. Er fuhr aus Richtung der Hohenstaufenstraße kommend in Richtung Heininger Straße. Da er wohl auf der nassen Straße zu schnell unterwegs war, prallte er in einer langgezogenen Rechtskurve links gegen eine Verkehrsinsel. Dann schleuderte er mit seinem Auto gegen einen an der Einmündung Ulmer Straße / Vordere Karlstraße stehenden Mercedes. Den lenkte ein 43-Jähriger. Durch den Unfall erlitt der 18-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer leichte Verletzungen. Während der Toyota-Fahrer nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden konnte, brachten Rettungskräfte den Beifahrer vorsorglich in eine Klinik.

Auch der 43-jährige sowie zwei weitere Insassen im Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Alle drei mussten nicht in Kliniken verbracht werden. Während der Mercedes noch fahrbereit blieb, musste der Toyota durch einen Abschlepper geborgen werden. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Toyota auf 7.000 Euro, den am Mercedes auf 8.000 Euro.

