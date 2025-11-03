PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Betrunkener Autofahrer
Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge am Sonntag der Polizei bei Geislingen.

Ulm (ots)

Um 20.20 Uhr meldet ein Zeuge ein unsicheres Fahrzeug. Der VW Golf fuhr in Schlangenlinien auf der L1221 von Geislingen in Richtung Eybach. Die Beamten kontrollierten nur kurze Zeit später das verdächtige Fahrzeug bei Eybach. Ein Atemalkoholtest beim 38-jährige Fahrer ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubtem. Deshalb musste er mit in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde eingehalten.

++++2117059 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

