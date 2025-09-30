Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Glasscheiben an Wetterschutzhäuschen am Haltepunkt Dienheim beschädigt

Dienheim (ots)

Am 22. September 2025 wurde die Bundespolizei in Mainz durch eine Mitarbeiterin der DB InfraGO AG über eine Mehrzahl beschädigter Scheiben auf dem Bahnsteig am Haltepunkt Dienheim informiert. Die Wetterschutzhäuschen wurden erst am Tag zuvor zur Nutzung freigegeben. Somit muss sich die Tat in der Nacht zum 22. September ereignet haben. Eine Streife stellte vor Ort fest, dass das Sicherheitsglas an diversen Stellen mutmaßlich mit einem Stein beschossen wurde. Aufgrund des Schadensbildes wird von der Nutzung eines Hilfsmittels in Form einer Zwille oder Präzisionsschleuder ausgegangen. Der Sachschaden ist erheblich, die genaue Schadenshöhe steht noch aus. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

