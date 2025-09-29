Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau schlägt Polizisten

Mainz (ots)

Am Samstagabend des 27. September 2025 wurden Streifenbeamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof in Mainz durch Reisende auf eine Frau aufmerksam gemacht, die herumschreien würde. Die 37-jährige Deutsche wurde durch die Polizisten des Bahnhofs verwiesen. Im Anschluss wurde die Frau noch mehrfach im Bahnhof angetroffen und aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Der Aufforderung kam sie zuletzt nicht mehr nach und griff einen Polizeibeamten mit einem Schlag ins Gesicht an. Daraufhin wurde die 37-Jährige gefesselt und in Gewahrsam genommen. Der Polizist blieb unverletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Frau wurde ein Messer in ihrer Hosentasche aufgefunden. Auch bestand gegen sie eine Aufenthaltsermittlung des Amtsgerichts Bingen aufgrund von Beleidigung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde eine Blutprobe angeordnet. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes der Frau wurde diese nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Gegen die 37-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

