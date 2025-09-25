Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Unbekannter nach Schlägen auf einen 10-Jährigen gefasst

Mainz (ots)

Am 24. September 2025 stellten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei den gesuchten Unbekannten des Zeugenaufrufs vom 5. September 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/6111707 fest und nahmen diesen in Gewahrsam. Die Polizeibeamten erkannten den Mann im Hauptbahnhof Mainz und kontrollierten diesen auf dem Bahnsteig zu Gleis 6/8. Aufgrund seiner markanten Kleidung, welche er auch am Nachmittag der Tat trug, der auffälligen Bartfärbung sowie an dessen Haltung konnte er erkannt und zweifelsfrei identifiziert werden. Der 71-jährige Deutsche machte den Beamten gegenüber Ausführungen zu der Tat und begleitete die Beamten freiwillig zur Dienststelle in Mainz. Nach der Verifizierung des Wohnsitzes und dem Anfertigen der Vergleichsbilder wurde der Beschuldigte entlassen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell