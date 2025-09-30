PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Mainz (ots)

Am Nachmittag des 29. September 2025 kam es im Hauptbahnhof in Mainz zu einem Einsatz der Bundespolizei, bei dem die Polizisten eine auffällige männliche Person kontrollierten. Während der Maßnahme entriss sich der 39-Jährige Deutsche den eingesetzten Beamten, wurde dabei lautstark und verhielt sich zunehmend verbal aggressiv. Darüber hinaus bedrohte er die Beamten, schlug in ihre Richtung und versuchte einen der Polizisten in den Arm zu beißen. Daraufhin wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. Erst so gelang es den Beamten, den Mann unter Kontrolle zu bringen und schließlich zur Dienststelle zu bringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Straftatverdächtige auf freien Fuß entlassen. Die eingesetzten Beamten blieben nach dem Angriff unverletzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 09:40

    BPOL-KL: Frau schlägt Polizisten

    Mainz (ots) - Am Samstagabend des 27. September 2025 wurden Streifenbeamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof in Mainz durch Reisende auf eine Frau aufmerksam gemacht, die herumschreien würde. Die 37-jährige Deutsche wurde durch die Polizisten des Bahnhofs verwiesen. Im Anschluss wurde die Frau noch mehrfach im Bahnhof angetroffen und aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Der Aufforderung kam sie zuletzt nicht mehr nach und griff einen Polizeibeamten mit einem Schlag ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:30

    BPOL-KL: Unbekannter nach Schlägen auf einen 10-Jährigen gefasst

    Mainz (ots) - Am 24. September 2025 stellten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei den gesuchten Unbekannten des Zeugenaufrufs vom 5. September 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/6111707 fest und nahmen diesen in Gewahrsam. Die Polizeibeamten erkannten den Mann im Hauptbahnhof Mainz und kontrollierten diesen auf dem Bahnsteig zu Gleis 6/8. Aufgrund ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:01

    BPOL-KL: Ermittlungsverfahren nach exhibitionistischem Vorfall am Bahnhof Idar-Oberstein

    Idar-Oberstein (ots) - Am Abend des 20. September 2025 gegen 20:20 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Idar-Oberstein von zwei jugendlichen Mädchen angesprochen. Die 15- und 16-jährigen Mädchen berichteten den Beamten, dass ein Mann auf dem Bahnsteig 1 in unmittelbarer Nähe zu ihnen an seinem Glied manipuliert habe. Nachdem die Mädchen sich von dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren