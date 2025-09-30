Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Mainz (ots)

Am Nachmittag des 29. September 2025 kam es im Hauptbahnhof in Mainz zu einem Einsatz der Bundespolizei, bei dem die Polizisten eine auffällige männliche Person kontrollierten. Während der Maßnahme entriss sich der 39-Jährige Deutsche den eingesetzten Beamten, wurde dabei lautstark und verhielt sich zunehmend verbal aggressiv. Darüber hinaus bedrohte er die Beamten, schlug in ihre Richtung und versuchte einen der Polizisten in den Arm zu beißen. Daraufhin wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. Erst so gelang es den Beamten, den Mann unter Kontrolle zu bringen und schließlich zur Dienststelle zu bringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Straftatverdächtige auf freien Fuß entlassen. Die eingesetzten Beamten blieben nach dem Angriff unverletzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

