Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Rollgittertor an Gebäude beschädigt

Am Samstag trat ein Unbekannter gegen die Einbruchssicherung eines Geschäftes in der Biberacher Innenstadt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, war der Vandale am Samstag in der Consulentengasse unterwegs. Dort trat der Unbekannte zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr gegen das Rollgittertor eines Bekleidungsgeschäftes. Eine Hausbewohnerin konnte in diesem Zeitraum einen lauten Schlag wahrnehmen, jedoch keine Person feststellen. Der Vandale verschwand unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

