PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Rollgittertor an Gebäude beschädigt
Am Samstag trat ein Unbekannter gegen die Einbruchssicherung eines Geschäftes in der Biberacher Innenstadt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, war der Vandale am Samstag in der Consulentengasse unterwegs. Dort trat der Unbekannte zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr gegen das Rollgittertor eines Bekleidungsgeschäftes. Eine Hausbewohnerin konnte in diesem Zeitraum einen lauten Schlag wahrnehmen, jedoch keine Person feststellen. Der Vandale verschwand unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

++++2115799(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren