Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Diesel gestohlen

In den vergangenen Tagen zapften Unbekannte Diesel aus einem Lkw in Giengen a.d. Brenz ab.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 4.45 Uhr machten sich Unbekannte an einem Lkw zu schaffen. Der MAN stand über das Wochenende im Industriegebiet in der Straße Heersträßle. Die Täter zapften rund 200 Liter Dieselkraftstoff ab. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Giengen sicherte Spuren und ermittelt nun nach den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07322/9653430 zu melden.

++++2118119(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell