In der Nacht von Samstag auf Sonntag stoppte die Polizei in Ulm sieben Rasende, die innerhalb geschlossener Ortschaft deutlich zu schnell waren.

Zwischen Mitternacht und 1 Uhr führte die Ulmer Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Sie überwachte den Verkehr im Westringtunnel in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Bei erlaubten 50 km/h waren sieben Fahrende zu schnell. Spitzenreiter war eine BMW-Fahrerin mit 43 km/h darüber. Auf die 20-Jährige und auch sechs weitere Schnellfahrenden kommen empfindliche Bußgelder zu. Die waren zwischen 23 km/h und 39 km/h über dem Erlaubten unterwegs. Im Falle der 20-Jährigen schlagen 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu Buche.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

