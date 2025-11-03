Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Von der Straße abgekommen

Am frühen Sonntagmorgen flüchtete ein Autofahrer in Tannheim von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich wohl gegen 4.30 Uhr in der Friedhofstraße. Ein Unbekannter kam von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Autofahrer. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07352/2020-50. Den Spuren am Unfallort zufolge soll es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen silbernen Opel Astra handeln. Teile eines Außenspiegels sowie eine Radlaufabdeckung fanden die Beamten noch an der Unfallstelle. Der Schaden am Zaun wird auf 1000 Euro geschätzt.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

