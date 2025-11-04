Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Unfall auf Zebrastreifen

Am Montag wurde ein Kind bei Dürmentingen auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr in der Dürmentinger Straße im Ortsteil Heudorf. Dort war ein 43-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Dürmentingen unterwegs. Der Fahrer des Opel hatte den 13-Jährigen wohl übersehen, als dieser den Fußgängerüberweg von links nach rechts überquert hatte. Der Opelfahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste den Jungen aber frontal. Das Kind wurde auf die Straße geschleudert. Dabei zog sich der 13-Jährige Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den Jungen in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Den Schaden am fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so lassen sich schwere Unfälle vermeiden.

