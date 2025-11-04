PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Spielautomat leer geräumt
In der Nacht zum Montag stieg ein Unbekannter in eine Gaststätte in Ulm ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr. Der Täter gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise in das Gebäude in der Turmgasse. Im Inneren der Gaststätte knackte er einen Automaten und stahl das Geld. Die Polizei Ulm (Tel. 0731//188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

