POL-UL: (HDH) Gerstetten - Auto landet im Graben

Am Montag kam ein 31-Jähriger bei Gerstetten von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto.

Ulm (ots)

Gegen 14.50 Uhr fuhr der 31-Jährige auf der L1164 von Heldenfingen in Richtung Gerstetten. Aus unbekannter Ursache kam er nach links von der Straße ab. Dort überfuhr er einen Leitpfosten und streifte einen Baum. Anschließend geriet er in den Graben und überschlug sich mit seinem Opel Corsa. Nach dem Überschlag kam das Auto auf den Rädern zum Stehen. Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten den Fahrer in eine Klinik. Der hatte Glück und erlitt wohl nur leichte Verletzungen. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 26.000 Euro geschätzt.

