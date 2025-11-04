PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Auto landet im Graben
Am Montag kam ein 31-Jähriger bei Gerstetten von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto.

Ulm (ots)

Gegen 14.50 Uhr fuhr der 31-Jährige auf der L1164 von Heldenfingen in Richtung Gerstetten. Aus unbekannter Ursache kam er nach links von der Straße ab. Dort überfuhr er einen Leitpfosten und streifte einen Baum. Anschließend geriet er in den Graben und überschlug sich mit seinem Opel Corsa. Nach dem Überschlag kam das Auto auf den Rädern zum Stehen. Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten den Fahrer in eine Klinik. Der hatte Glück und erlitt wohl nur leichte Verletzungen. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 26.000 Euro geschätzt.

++++2123631 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren