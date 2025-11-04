Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Am Montag zog die Polizei in Heidenheim einen 37-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 22.12 Uhr war der 37-Jährige mit seinem E-Scooter in der Teckstraße unterwegs. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten des Polizeireviers Heidenheim Alkoholgeruch fest. Außerdem bestand der Verdacht, dass er Drogen konsumiert hatte. Der Fahrer gab wohl spontan an, drei Bier und vier Joints konsumiert zu haben. Daraufhin wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis lag über dem erlaubten Höchstwert. Wegen seinem mutmaßlichen Drogenkonsum musste der 37-Jährige auch eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Das Fahrzeug musste er stehen lassen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei Heidenheim auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den 37-Jährigen.

++++2124993(TH)

Kim Keller, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell