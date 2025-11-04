Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz/B19 - Unfall beim Überholen

Am Montag stießen bei Heidenheim a.d. Brenz auf der B19 zwei Autos zusammen.

Gegen 5.15 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Opel auf der B19 zwischen Königsbronn und Heidenheim unterwegs. Der Mann wollte einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Wie die Polizei berichtet, scherte der Opelfahrer auf dem Streckenabschnitt aus. Als sich der Überholer links neben dem Lkw befand, erkannte er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Das bog aus einem Feldweg auf die B19 in Richtung Königsbronn ein. Auf die Vorfahrt des Überholenden hatte der 44-Jährige nicht geachtet und stieß mit seinem Audi SUV in die linke Seite des Opels. Glücklicherweise wurden die beiden Fahrer nicht verletzt. Zurück blieb ein Schaden von jeweils rund 2.500 Euro. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen.

