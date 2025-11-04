Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig überholen

Am Montag stießen zwei Fahrzeuge beim Überholen eines vorausfahrenden Lkw zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.15 Uhr scherte ein 27-Jähriger mit seinem Renault Klein-Lkw auf der B312 aus, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Der 3,5 Tonner Renault war von Ringschnait in Richtung Ochsenhausen unterwegs, als der Unfall passierte. Der 27-Jährige übersah wohl einen 74-Jährigen, der von hinten herangefahren war und ebenfalls überholte. Als sich der VW auf gleicher Höhe befand, wich der Senior geistesgegenwärtig nach links auf den Grünstreifen aus. So konnte er einen seitlichen Zusammenstoß mit dem Renault verhindern, überfuhr allerdings zwei Leitpfosten. Verletzt wurde niemand. An dem VW entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Der blieb fahrbereit. Da der mutmaßliche Unfallverursacher in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, wurde der aus Weißrussland stammende Fahrer mit einer Sicherheitsleistung von 100 Euro sofort zur Kasse gebeten.

++++2123633(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell