Am Montag beschädigte in Göppingen ein Lkw einen Tunnel und fuhr weiter.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr gegen 13.35 Uhr die B10 von Göppingen in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Göppingen/Zentrum-West (Öde) fuhr er in den Tunnel. In diesem streifte der zu hohe Lkw eine Metallschiene mit Elektrokabeln an der Tunneldecke. Dadurch riss die Schiene ab. Der Fahrer bemerkte den Unfall wohl nicht und fuhr weiter. Anschließend kollidierten mehrere Autos mit dem herunterhängenden Kabel. Dadurch entstanden auch an den Autos Schäden von teils mehreren tausend Euro. Die Straßenmeisterei war im Einsatz und entfernte das Kabel. Die Polizei Göppingen ermittelt nun nach dem flüchtigen Lkw-Fahrer. Bislang liegen noch keine Hinweise auf den Verursacher vor. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Gesamtschaden mindestens 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07161/632360 beim Polizeirevier Göppingen zu melden.

