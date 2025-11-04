Polizeipräsidium Ulm

Zwischen Mittwoch und Montag drangen Unbekannte auf ein Firmengebäude im Ulmer Donautal ein. Dabei fielen den Dieben größere Mengen Buntmetall in die Hände.

In den vergangenen Tagen schlichen sich die Einbrecher auf ein Firmengelände in der Maybachstraße. Dort schlugen sie die Scheibe eines Rolltors einer Lagerhalle ein. In der lagerten Kupferkabel. Die waren auf großen Holzrollen aufgewickelt. Eine Kabelrolle nahmen sie komplett mit, von drei weiteren Rollen wickelten die Diebe das Kupferkabel ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgte. Der genaue Wert des Diebesgutes ist noch unklar. Der dürfte sich aber im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen im Bereich der Maybachstraße aufgefallen sind, können sich bei der Polizei unter der Tel. 0731/188-3812 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

