POL-UL: (GP) Donzdorf/Gingen a.d. Fils - Hochwertige Autos gestohlen

In der Nacht auf Dienstag stahlen Unbekannte in Donzdorf und Gingen a.d. Fils ein Auto.

Ulm (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten es Unbekannte auf zwei hochwertige BMWs abgesehen. In Gingen stahlen sie einen BMW 530d xDrive. Der graue Pkw stand vor einem Wohnhaus in der Straße Im Marrbacher Öschle.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in Donzdorf. Dort stand in derselben Nacht ein weißer BMW X5 vor einem Gebäude in der Bahnhofstraße. Das Auto war nach Erkenntnissen der Polizei ebenfalls verschlossen. Unbekannte knackten den hochwertigen BMW und fuhr davon.

Die beiden Autos haben einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Ulm hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht. Womöglich kundschafteten die Täter zuvor die Wohngebiete aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei Ulm um Hinweise unter Tel. 0731/188-0.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

