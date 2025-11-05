Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Über 2000 Liter Diesel von Baustelle entwendet

Vellahn (ots)

Bereits in der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter mehr als 2000 Liter Dieselkraftstoff von einer Baustelle bei Vellahn entwendet.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die bislang unbekannten Täter von der Baustelle einer Windenergieanlage an der B5 aus einem Baustellenkran, einem Raupenfahrzeug sowie aus zwei Aggregaten zur Stromerzeugung insgesamt 2160 Liter Dieselkraftstoff entwendet haben. Zudem nahmen die Täter zwischen Montagabend 18:15 Uhr und Dienstagmorgen 06:45 Uhr die beiden Batterien der Aggregate und verschiedene Werkzeuge widerrechtlich mit. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte an der Baustelle zwischen Vellahn und Pritzier Spuren und ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, die in dem genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Boizenburg (Tel. 038874 6060) zu melden.

