Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungsergebnisse im Fall des getöteten achtjährigen Jungen und Zeugenaufruf in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am 05.11.2025

Rostock (ots)

+++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeizeipräsidiums Rostock +++ Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist der achtjährige Junge aus Güstrow am 10.10.2025 getötet und an dem späteren Auffindeort abgelegt worden. Vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage wurde der Leichnam anschließend angezündet. Als Zeitfenster dieser Handlungen kommt der 10.10.2025 von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Betracht. Die Verfolgungsbehörden bitten alle Zeugen, die sich in dem o.g. Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes in Klein Upahl aufgehalten haben, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten Polizeidienststelle mitzuteilen. Der Zeugenaufruf erfolgt unter Darstellung der räumlichen Gegebenheiten in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am 05.11.2025 um 20:15 Uhr im ZDF unter Angabe einer Hotline-Nummer. Weitere Mitteilungen zu den aktuellen Ermittlungen werden ausschließlich per schriftlicher Pressemitteilung an alle Pressevertreter erteilt.

