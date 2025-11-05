PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungsergebnisse im Fall des getöteten achtjährigen Jungen und Zeugenaufruf in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am 05.11.2025

Rostock (ots)

+++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und 
des Polizeizeipräsidiums Rostock +++


Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist der achtjährige 
Junge aus Güstrow am 10.10.2025 getötet und an dem späteren 
Auffindeort abgelegt worden. Vermutlich zur Verschleierung der 
Spurenlage wurde der Leichnam anschließend angezündet. Als 
Zeitfenster dieser Handlungen kommt der 10.10.2025 von 11:00 Uhr bis 
15:00 Uhr in Betracht. 

Die Verfolgungsbehörden bitten alle Zeugen, die sich in dem o.g. 
Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes in Klein Upahl 
aufgehalten haben, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu 
Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten 
Polizeidienststelle mitzuteilen. 

Der Zeugenaufruf erfolgt unter Darstellung der räumlichen 
Gegebenheiten in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am 
05.11.2025 um 20:15 Uhr im ZDF unter Angabe einer Hotline-Nummer.
     
Weitere Mitteilungen zu den aktuellen Ermittlungen werden 
ausschließlich per schriftlicher Pressemitteilung an alle 
Pressevertreter erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

