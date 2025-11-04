Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bedrohung mit Axt vor dem Polizeirevier: Täter festgenommen

Ludwigslust (ots)

Am Montagabend konnte ein Mann vor dem Polizeirevier in Ludwigslust festgenommen werden, nachdem er zuvor mit einer Axt gedroht hatte.

In der Grabower Allee, unmittelbar vor dem Friedhof, soll der Tatverdächtige gegen 18:45 Uhr den 35-jährigen Geschädigten mit einer Axt bedroht und verfolgt haben. Zudem richtete er seine Drohungen gegen eine Fußgängerin und beleidigte sie fremdenfeindlich. Der Täter schlug mit einer Axt auf einen Mülleimer ein, bevor er von den Polizisten überwältigt wurde. Er konnte mittels Handfesseln zum gegenüberliegenden Polizeirevier verbracht und in Gewahrsam genommen werden. Die Axt wurde sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Volksverhetzung gegen den polizeibekannten 42-Jährigen Deutschen eingeleitet.

