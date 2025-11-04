PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Serie von Straftaten fest

Hagenow (ots)

Nachdem es im Stadtgebiet von Hagenow am Montagnachmittag zu einer Reihe von Straftaten gekommen sein soll, wurde ein 43-jähriger Mann durch die Polizei vorläufig festgenommen. Gegen 13:00 Uhr wurden die Beamten erstmalig alarmiert, da es in der Parkstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen sei. Eine männliche Person soll dabei mitten auf der Straße mehrere Fahrzeuge zum Anhalten gebracht und sich dabei aggressiv verhalten haben. Zudem habe er eine Mutter mit ihrem 9-jährige Tochter bedroht. Wenig später wurde der vermeintliche Tatverdächtige durch sein provozierendes Verhalten in einer Tankstelle in der Söringstraße auffällig. Als er diese auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen wollte, trat er einem 61-Jährigen gegen das Bein. Im Zuge der Nahbereichsfahndung nach dem Mann stellte sich heraus, dass er auch in einem Einkaufsmarkt trotz bestehenden Hausverbots verbal auffällig wurde. In einem angrenzenden Warenmarkt für Rest- und Sonderposten konnte der Tatverdächtige schließlich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, da der Tatverdächtige offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

