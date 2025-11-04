PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Licht an in der dunklen Jahreszeit! Auftakt der themenorientierten Verkehrskontrollen im November

Rostock (ots)

Zeitumstellung, Regen und Sturm - im Straßenverkehr wird es für alle 
Fahrerinnen und Fahrer mit Beginn der dunklen Jahreszeit nicht 
unbedingt einfacher. Umso wichtiger ist es da, das Fahrzeug 
regelmäßig technisch zu überprüfen. Bis September diesen Jahres 
wurden durch die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mehr als 600 
Verstöße aufgrund von falscher oder nicht ausreichender Beleuchtung, 
der mangelhaften Bereifung oder wegen Mängeln an den Bremsanlagen 
festgestellt. Damit liegt die Zahl auf einem ähnlichen Niveau zum 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

Grund genug also, für die Beamtinnen und Beamten im kommenden Monat 
bei den themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne 
Fahren.Ankommen.LEBEN! den Fokus auf den technischen Zustand der 
Fahrzeuge zu legen. Denn jeder Mangel kann zu einem Unfall führen, 
der einer zu viel ist, auf dem Weg zur Vision Zero, also null 
Verkehrstote. 

Weiterer Kontrollschwerpunkt in diesem Monat ist der gewerbliche 
Personen- und Güterverkehr. Dies umfasst den Transport von Gütern 
aller Art zwischen verschiedenen Orten. Der weitaus größte Teil der 
Güter wird dabei mit dem Lkw transportiert. Ebenso wichtig wie 
bedeutsam im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern, ist dabei auch der
Personenverkehr - sprich die Beförderung von Personen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Ziel der Kontrollmaßnahmen ist es, 
einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit
zu leisten. Dabei steht auch der Schutz der Fahrerinnen und Fahrer im
Vordergrund, beispielweise. hinsichtlich der Einhaltung der Lenk- und
Ruhezeiten.

In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg 
und Rostock werden daher den gesamten Monat November verstärkt 
stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Auch die Beamtinnen 
und Beamten aus dem Bereich Prävention sind dabei vor Ort und klären 
die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die entsprechenden 
Risiken auf. 


Bezüglich des Zustands Ihres Fahrzeugs rät die Polizei Folgendes: 
-	Frostschutzmittel für Kühler- und Scheibenwischanlage regelmäßig 
kontrollieren und nachfüllen.
-	Die Autobatterie zu Beginn der kalten Jahreszeit checken.
-	Die Lichtanlage regelmäßig prüfen und auch am Tag mit 
eingeschaltetem Abblendlicht fahren.
-	Fenster unbedingt regelmäßig von innen und außen reinigen, um damit
Sichtbeeinträchtigungen zu vermeiden. 
-	Beschädigungen, Profiltiefen, Reifendruck und Reifenalter bei der 
Bereifung prüfen. Dabei gilt zu beachten, dass die Winterbereifung 
seit Oktober 2024 das ALPINE-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke)
vorweisen muss. M+S-Reifen sind nicht mehr erlaubt. Wer doch noch 
damit fährt, riskiert ein Bußgeld ab 60 Euro und 1 Punkt. Im Falle 
eines Unfalls fällt das Bußgeld höher aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

