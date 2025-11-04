Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 13-jähriges Mädchen bei Unfall verletzt- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Güstrow

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Kriminalpolizei ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag vor drei Wochen, dem 13.10.2025, in der Güstrower Eisenbahnstraße ereignet haben soll.

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Gehweg in der Eisenbahnstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Weiterfahrt Richtung Lindenstraße. Auf Höhe des dortigen Sandparkplatzes wollte das Mädchen die Fahrbahn überqueren. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Mann mit seinem PKW von der Gartenstraße in die Eisenbahnstraße nach links in Fahrtrichtung Bahnhof ab, übersah das Mädchen und stieß mit diesem zusammen. Das Mädchen verletzte sich bei dem Sturz leicht am Bein.

Laut Angaben des Kindes sei die Beifahrerin aus dem beteiligten PKW kurz ausgestiegen und hätte sich nach ihr erkundigt. Der Fahrzeugführer hingegen hätte das Mädchen direkt beschimpft und sich sein Fahrzeug angesehen. Im Anschluss fuhr er mit seiner Begleitung davon ohne die Polizei zu verständigen oder seine Personalien zu hinterlassen.

Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen älteren Mann mit weißem Haar und Brille gehandelt haben. Die Frau hätte rote Haare und eine rote Jacke angehabt. Der PKW soll ein dunkler Kleinwagen gewesen sein.

Das Mädchen erschien noch am Vormittag desselben Tages im Beisein ihrer Mutter bei der Polizei und meldete den Vorfall.

Aufgrund der Schilderungen ist anzunehmen, dass weitere Personen den Verkehrsunfall oder die Situation vor Ort wahrgenommen haben könnten. Diese werden gebeten sich bei der örtlichen Polizei zu melden, um die Ermittlungen diesbezüglich zu unterstützen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell