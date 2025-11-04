PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW überschlägt sich - Insassen leicht verletzt

Badekow (b. Gresse) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Badekow bei Gresse wurden zwei Personen leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 10:20 Uhr an der Kreuzung "Hatzberg" und "Zum Finkenberg" zum Zusammenstoß zweier PKW, in dessen Folge ein Fahrzeug mit zwei Insassen sich überschlagen hat. Beide Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Fahrer des zweiten PKW blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Vorfahrtsfehler zum Zusammenstoß führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren