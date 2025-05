POL-PDLD: A65/Edesheim - Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Herxheim (ots) - Am 11.05.2025 befuhr gegen 17:30 Uhr eine 57-Jährige Toyota-Fahrerin die Niederhohlstraße in Herxheim. Hierbei touchierte sie einen geparkten PKW Opel. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Die 57-Jährige konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. An ihrem PKW befanden sich korrespondierende ...

