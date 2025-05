Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trunkenheitsfahrt nach Familienstreit

Landau (ots)

Am 11.05.2025 eskalierte gegen 21:10 Uhr ein Familienstreit in der Finkenstraße in Landau derart, dass es zu wechselseitigen Straftaten zwischen der 54-Jährigen Mutter und dem 33-Jährigen Sohn sowie dessen 19-jähriger Freundin kam. Die verständigte Polizei konnte feststellen, dass die 54-Jährige zuvor alkoholisiert mit dem Auto in die Finkenstraße fuhr. Da sie einen Alkoholtest verweigerte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Im Zuge dessen beleidigte und bedrohte sie zu allem Überfluss die eingesetzten Beamten. Die 54-Jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen. Auch wurden Verfahren gegen den 33-Jährigen aufgrund des vorangegangenen Streits eingeleitet.

