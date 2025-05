Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung IV - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 11.05.2025 befuhr gegen 16:35 Uhr eine 57-Jährige Hyundai-Fahrerin die Innenstadt von Landau. Hierbei kollidierte sie mehrmals beinahe mit dem Gegenverkehr. Ein Zeuge meldete die Fahrerin. Diese konnte in der Zweibrücker Straße kontrolliert werden. Es konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Die Durchführung eines Vortests war der 57-Jährigen nicht möglich. Daher wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

