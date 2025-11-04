PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet mit Bildern nach unbekannter Diebin

Wismar (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin fahndet die Kriminalpolizei Wismar mit den beigefügten Bildern nach einer bislang unbekannten Frau, die verdächtig ist, am 18. Juli 2025 aus einem Schmuckgeschäft in der Wismarer Innenstadt, eine Handtasche entwendet zu haben. Die Handtasche konnte später in Grevesmühlen gefunden werden.

Die Fahndung ist beginnend mit dem heutigen Tag für die Dauer von vier Wochen angeordnet.

Da die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Frau geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Bilder der Tatverdächtigen finden sich auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem nachfolgenden Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=215514&processor=processor.sa.pressemitteilung

Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:06

    POL-HRO: Bedrohung mit Axt vor dem Polizeirevier: Täter festgenommen

    Ludwigslust (ots) - Am Montagabend konnte ein Mann vor dem Polizeirevier in Ludwigslust festgenommen werden, nachdem er zuvor mit einer Axt gedroht hatte. In der Grabower Allee, unmittelbar vor dem Friedhof, soll der Tatverdächtige gegen 18:45 Uhr den 35-jährigen Geschädigten mit einer Axt bedroht und verfolgt haben. Zudem richtete er seine Drohungen gegen eine Fußgängerin und beleidigte sie fremdenfeindlich. Der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 14:00

    POL-HRO: PKW überschlägt sich - Insassen leicht verletzt

    Badekow (b. Gresse) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Badekow bei Gresse wurden zwei Personen leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 10:20 Uhr an der Kreuzung "Hatzberg" und "Zum Finkenberg" zum Zusammenstoß zweier PKW, in dessen Folge ein Fahrzeug mit zwei Insassen sich überschlagen hat. Beide Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren