POL-HRO: Polizei fahndet mit Bildern nach unbekannter Diebin

Wismar (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin fahndet die Kriminalpolizei Wismar mit den beigefügten Bildern nach einer bislang unbekannten Frau, die verdächtig ist, am 18. Juli 2025 aus einem Schmuckgeschäft in der Wismarer Innenstadt, eine Handtasche entwendet zu haben. Die Handtasche konnte später in Grevesmühlen gefunden werden.

Die Fahndung ist beginnend mit dem heutigen Tag für die Dauer von vier Wochen angeordnet.

Da die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Frau geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Bilder der Tatverdächtigen finden sich auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem nachfolgenden Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=215514&processor=processor.sa.pressemitteilung

Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

