POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei kontrolliert Verkehr

In der Nacht auf Mittwoch zog die Polizei in Geislingen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr.

In der Nacht kontrollierte die Polizei Geislingen in der Stuttgarter Straße auf Höhe eines Industriegebiets. Gegen Mitternacht stoppten sie den Fahrer eines Mercedes. Der 28-Jährige war auffällig langsam von Geislingen in Richtung Kuchen unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten sofort fest, dass der Mann betrunken war. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Die Blutprobe wird nun ausgewertet und soll zeigen, wie viel Promille der Fahrer genau intus hatte. Seinen Führerschein musste er abgeben.

