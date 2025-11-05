Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Am Kreisverkehr nicht aufgepasst

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Dienstag in Ehingen.

Ulm (ots)

Um 18.30 Uhr war ein 39-Jähriger im Mühlweg in Richtung Biberacher Straße unterwegs. Vor ihm bremsten mehrere Autos an einem Kreisverkehr ab. Das bemerkte der 39-Jährige wohl zu spät und prallte in das Heck eines Ford. Den schob es durch den heftigen Aufprall noch auf einen Audi. Durch den Unfall erlitt der 35-jährige Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren jedoch nicht erforderlich. Der Skoda und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschlepper geborgen werden. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden an den drei Autos wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

