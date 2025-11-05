Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Im Bus gestürzt

Am Dienstag musste ein Busfahrer in Ulm wegen einer unachtsamen Fußgängerin stark abbremsen. Dadrufch zogen sich mehrere Fahrgäste Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Kurz nach 8 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit dem Linienbus 6 die Sonderfahrspur in der Neue Straße. Als er auf Höhe der Frauenstraße von der Sonderfahrspur auf die Neue Straße nach links einbog, querte plötzlich eine Fußgängerin die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Busfahrer stark abbremsen. Dadurch stürzten vier Fahrgäste und erlitten Verletzungen. Drei Personen mussten anschließend zur Behandlung in eine Klinik. Alle vier hatten wohl Glück und es blieb bei leichten Verletzungen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Fußgängerin geben können. Auch die Auswertung einer Überwachungskamera im Bus soll nun weitere Erkenntnisse liefern. Die Ermittlungen zur unbekannten Fußgängerin dauern an.

++++2127663 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell