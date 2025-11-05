Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Autos zerkratzt

Am Mittwoch ließ ein Unbekannter seiner Zerstörungswut in Mietingen freien Lauf. Zwei Autos wurden beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die beiden Fahrzeuge parkten vor einem Wohngebäude in der Kirchstraße. Wie die Polizei berichtet, wurde um 0.40 Uhr eine Bewohnerin durch einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen. Zusammen mit einem weiteren Bewohner machte sie sich auf die Suche. Vor dem Wohnhaus stellten die Zeugen zwei beschädigte Autos fest. Ein grauer Skoda Fabia und ein weißer Seat Ibiza wiesen zahlreiche Beschädigungen an der Karrosserie auf. Ein Unbekannter hatte wohl kurz zuvor mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Autos zerkratzt. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie überprüfte am Tatort die weiteren geparkten Autos. Die Ermittler konnten keine weiteren Beschädigungen feststellen. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen zwischen Mitternacht und 1 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Kirchstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07392/96300 entgegen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

