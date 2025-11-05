Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag streiften sich zwei Autos bei Blaustein. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Ulm (ots)

Kurz nach 9.15 Uhr fuhren ein 47-Jähriger mit seinem Audi A4 und ein 24-Jähriger mit seinem Audi A5 im Ortsteil Markbronn. Während der 47-Jährige auf der K7380 in Richtung Markbronn unterwegs war, kam ihm der 24-Jährige aus Richtung L1244 entgegen. Wie die Polizei berichtete, fuhren wohl beide nicht möglichst weit rechts und die Fahrzeuge streiften sich mit den linken Außenspiegeln. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro. Da sich keiner seiner Schuld bewusst war, wurden beide Fahrenden angezeigt.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

