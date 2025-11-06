Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nach Unfall geflüchtet

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Mittwoch nach einem Unfall in Biberach den mutmaßlichen Verursacher.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr hatte der Fahrer eines Daihatsu im Parkhaus des Klinikums in der Marie-Curie-Straße vorwärts eingeparkt. Dabei sei der BMW mit einem geparkten Mazda zusammen gestoßen. Danach stieg der Fahrer aus und begutachtete die Schäden. Anschließend lief er weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin hatte das mitbekommen und notierte sich das Kennzeichen. Das teilte sie der Polizei mit und konnte auch den Fahrer präzise beschreiben. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte an beiden Fahrzeugen Schäden feststellen. Die passten zueinander. Der 20-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen. Durch den Unfall entstand ein Schaden an den Autos von jeweils rund 1000 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

