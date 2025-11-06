Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Scheune in Flammen

Am frühen Donnerstagmorgen geriet ein landwirtschaftliches Gebäude bei Oberstadion in Brand.

Gegen 4.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Brand bei Oberstadion. In der Dorfstraße im Ortsteil Mundeldingen stand ein landwirtschaftliches Gebäude in Vollbrand. In der Scheune lagerten wohl mehrere Ölfässer und Maschinen. Mehrere Feuerwehren, darunter Einsatzkräfte aus Munderkingen, Oberstadion und Unterstadion waren im Einsatz. Die hatten die Flammen schnell unter Kontrolle und verhinderten, dass sich das Feuer auf weitere Gebäude ausbreitete. Tiere oder Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei Munderkingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die ist bislang noch unklar. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe wird momentan auf über 100.000 Euro geschätzt.

