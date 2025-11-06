PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Scheune in Flammen
Am frühen Donnerstagmorgen geriet ein landwirtschaftliches Gebäude bei Oberstadion in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Brand bei Oberstadion. In der Dorfstraße im Ortsteil Mundeldingen stand ein landwirtschaftliches Gebäude in Vollbrand. In der Scheune lagerten wohl mehrere Ölfässer und Maschinen. Mehrere Feuerwehren, darunter Einsatzkräfte aus Munderkingen, Oberstadion und Unterstadion waren im Einsatz. Die hatten die Flammen schnell unter Kontrolle und verhinderten, dass sich das Feuer auf weitere Gebäude ausbreitete. Tiere oder Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei Munderkingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die ist bislang noch unklar. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe wird momentan auf über 100.000 Euro geschätzt.

++++2141845 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren