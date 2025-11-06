Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler/B312 - Vorfahrt missachtet - Am Mittwoch stießen bei Uttenweiler zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.45 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem VW Kombi auf der K7585 unterwegs. Der Senior kam aus Richtung Rupertshofen und fuhr nach links auf die B312 in Richtung Ahlen ein. An der Einmündung achtete er nicht auf einen 24-Jährigen mit seinem Opel. Der kam von links. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. In der weiteren Folge überfuhr der Opel einen Leitpfosten und kam in einer Wiese zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Vorfahrt nicht zu beachten ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Unfälle, meldet die Polizei. Diese Unachtsamkeit sei häufig auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Denn wer in einen Unfall verwickelt ist, verliert viel Zeit, im schlimmsten Fall sein Leben. Deshalb mahnt die Polizei, sich mehr Zeit zu nehmen und lieber eine Minute später anzukommen als gar nicht.

++++2136982(TH)

