POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Hungriger Ladendieb

Auf einen Donat hatte es am Mittwoch ein 21-Jähriger in Giengen a.d. Brenz abgesehen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, hielt sich der junge Mann gegen 12.15 Uhr in SB-Warenhaus in der Marktstraße auf. Der 21-Jährige schnappte sich in der Backwarenabteilung die süße Leckerei. Ohne zu zahlen, wollte er das Geschäft verlassen. Ein Zeuge stellte den Mann kurz nach der Kasse und die Polizei wurde hinzugerufen. Die Beamten erhoben seine Personalien stellten dabei fest, dass der Mann zudem ein Taschenmesser mitführte. Den Donat im Wert von knapp einem Euro bezahlte er und konnte sich nehmen einer Anzeige wegen Diebstahls an dem Leckerbissen erfreuen.

