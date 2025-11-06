Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Mittwoch erlitten mehrere Personen bei einem Unfall auf der B10 bei Gingen/Fils leichte Verletzungen.

Am Nachmittag stockte der Verkehr auf der B10 bei Gingen in Fahrtrichtung Geislingen. Ein 19-Jähriger reagierte zu spät und prallte mit seinem Renault Klein-Lkw in das Heck eines Audi. Den schob es durch den heftigen Aufprall einem weiteren vorausfahrenden BMW hinten auf. Durch den Auffahrunfall erlitten alle drei Fahrenden Verletzungen. Die Audi-Fahrerin sowie der BMW-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Abschlepper bargen die drei erheblich beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf insgesamt 35.000 Euro. Da bei dem Unfall auch Betriebsstoffe ausliefen, musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde bei Süßen-Süd ausgeleitet. Die Feuerwehr Gingen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 18.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Straße wieder frei befahrbar.

