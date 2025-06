Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Rotlicht missachtet?

Am Dienstag entstand bei einem Unfall in Eislingen hoher Sachschaden.

Ulm (ots)

Eine 35-Jährige war gegen 15.35 Uhr auf der Westtangente von Holzheim in Richtung Eislingen unterwegs. An der Kreuzung Daimlerstraße fuhr sie mit ihrem Opel wohl ungebremst über eine rote Ampel. Aus der Daimlerstraße kam ein 25-Jähriger mit seinem VW. Er war in Richtung B10 unterwegs und fuhr laut Zeugen bei Grün los. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen vorsorglich in eine Klink. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro, den am VW auf 22.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnte die Kreuzung kurz vor 17.30 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

