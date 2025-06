Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Montag war ein Einbrecher in Giengen zu Gange.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter brach in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 11 Uhr in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt, indem er ein Fenster aufhebelte. Im Innern brach der Unbekannte Spielautomaten auf. Mit dem entnommenen Bargeld flüchtete er und blieb dabei unerkannt. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07322/96530 entgegen.

++++1111119

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

