Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher schlagen zu

In der Nacht auf Montag stiegen Unbekannte in Göppingen in eine Schule ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 21 Uhr und 14.30 Uhr waren Einbrecher in der Christian-Grüninger-Straße unterwegs. An einer Schule schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Dann durchsuchten sie offensichtlich das Gebäude nach Brauchbarem. Mehrere Schränke wurden durchwühlt. Ob die Täter etwas mitnahmen, ist bislang unklar. Die Polizei Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der verursachte Sachschaden am Gebäude muss noch ermittelt werden.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

++++1110407

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell