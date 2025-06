Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Gartenhütte aufgebrochen

Einbrecher verursachten zwischen Samstag und Montag bei Blaustein Sachschaden auf einem Schrebergarten.

Ulm (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Montag, 13.30 Uhr in eine Gartenhütte im Ortsteil Klingenstein ein. Die befindet sich in einem Schrebergarten in der Ehrensteiner Straße. Die Täter rissen gewaltsam die Tür auf und schlugen auch die stabilen Fenster ein. Was genau alles gestohlen wurde ist noch unklar. Der Sachschaden dürfte wohl höher sein als der Wert des Diebesguts. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

