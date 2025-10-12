Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jähriger Frau aus Ballin (Lindetal)

Friedland (LK MSE) (ots)

Die vermisste Frau aus Ballin konnte in Ortsnähe gefunden werde, ihr geht es den Umständen (nächtlicher Außenaufenthalt) entsprechend gut.

Die Polizei bedankt sich für das Mitwirken bei der Personenfahndung.

