Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Diebstahl eines Pkw Lexus - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In Wesel ist bei einem Autohaus auf der Rudolf-Diesel-Straße am Donnerstag, den 23.10.2025, gegen 02:50 Uhr ein Pkw von der äußeren Ausstellungsfläche entwendet worden.

Bei dem betroffenen Pkw handelt es sich um einen weißen RX450H+ der Marke Lexus ohne Kennzeichen.

Die unbekannten Personen entfernten gewaltsam ein Zaunelement auf der Rückseite des Geländes und gelangten so zu dem Fahrzeug. Nachdem der Pkw aufgebrochen und gestartet wurde, fuhren die Personen mit dem Pkw durch die entstandene Öffnung im Zaun über einen angrenzenden Acker, und entfernten sich in Fahrtrichtung Autobahn.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 entgegen.

EG/ Ref.: 251023-1107

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

